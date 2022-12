Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Auto-Aufbrüche am Donnerstagabend in Baunatal und Kassel: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel) / Kassel: Am gestrigen Donnerstagabend kam es in Baunatal und Kassel zu insgesamt drei Pkw-Aufbrüchen, bei denen die Täter die Beifahrerscheiben von geparkten Pkw einschlugen und Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendeten. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Pkw-Aufbruch gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Die beiden Fälle in Baunatal dürften auf das Konto ein und desselben Täters gehen. Zwischen 16:30 und 19:00 Uhr waren in der Altenritter Straße die Beifahrerscheiben eines VW Tiguan und eines Minis eingeschlagen worden. Aus dem VW klaute der Unbekannte eine Aktentasche, in der sich auch ein Smartphone befand. Aus dem Mini entwendete der Dieb einen Rucksack mitsamt Bargeld, Ausweispapieren und Bankkarten. Wenig später kam es in Kassel, in der Werner-Hilpert-Straße, zu einem weiteren Auto-Aufbruch. Zwischen 19:30 und 21:10 Uhr war dort die Scheibe eines geparkten Mercedes Vito eingeschlagen und ebenfalls ein Rucksack aus dem Auto gestohlen worden. Ob diese Tat im Zusammenhang mit den Pkw-Aufbrüchen in Baunatal steht, ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen zu allen drei Fällen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell