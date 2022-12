Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Grauer Audi Q 5 am Bahnhof Wilhelmshöhe gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Unbekannte Autodiebe haben in der vergangenen Nacht in Kassel-Bad Wilhelmshöhe zugeschlagen und einen grauen Audi Q 5 gestohlen. Wie der Besitzer des Fahrzeugs aus Spanien berichtet, hatte er den Wagen erst am gestrigen Mittwoch bei einem Händler im Schwalm-Eder-Kreis gekauft und in der Nacht gegen 2 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz gegenüber eines Hotels in der Bertha-von-Suttner-Straße abgestellt. Am heutigen Morgen musste er gegen 9 Uhr mit Erschrecken feststellen, dass der zwei Jahre alte SUV im Wert von rund 40.000 Euro gestohlen worden war. Von dem Audi, an dem die Kurzzeitkennzeichen HR-04360 mit eingeprägtem Gültigkeitsdatum bis 4.12.2022 angebracht waren, fehlt trotz einer europaweiten Fahndung bisher jede Spur. Wie die Täter genau vorgegangen sind, ist noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer in der Nacht zum heutigen Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen hat, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell