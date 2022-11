POL-BS: Körperverletzung in der Innenstadt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Eiermarkt, 09.11.2022, 21.00 - 10.11.2022, 04.55 Uhr Unbekannte Täter drangen in zwei Bürogebäude am Eiermarkt ein. In der Nacht auf Donnerstag wurden am Eiermarkt Fenster von zwei Bürogebäuden aufgehebelt. Unbekannte Täter drangen in Büros und Lagerräume des Jugendamtes und des Pfarramtes ein. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Schränke und Schreibtische durchwühlt. Eine Vielzahl von Innentüren wurden durch die Täter ...

