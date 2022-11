Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei zieht alkoholisierte Auto-, Rad- und E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

Braunschweig (ots)

Braunschweig

11.-13.11.2022

Insgesamt elf Strafverfahren leitete die Polizei an diesem Wochenende wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein, neun davon am Sonntag.

Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, beobachtete eine Polizeistreife einen 30-Jährigen, wie dieser unsicher auf seinem Fahrrad auf der Pfälzer Straße in Veltenhof unterwegs war und zu stürzen drohte. Er war den Beamten bereits in einem vorausgegangenen Einsatz bekannt, auch hier war er schon deutlich alkoholisiert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten eine Alkoholisierung von rund 1,6 Promille fest. Auf Grund der festgestellten Ausfallerscheinungen ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Am Samstagmorgen, gegen 09.30 Uhr, wurde der Autobahnpolizei ein unsicher fahrender Pkw gemeldet, der in Schlangenlinien auf der A 2 unterwegs war und schließlich an einem Parkplatz anhielt. Hier nutzte der 33-Jährige die Pause, um zu schlafen. Die Polizeibeamten weckten den Mann und überprüften seine Fahrtüchtigkeit, die jedoch mit 0,89 Promille in der Atemluft nicht mehr gegeben war. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Nacht auf Sonntag bis in den Vormittag hinein stellte die Polizei fünf Autofahrer, drei Personen auf E-Scootern und einen gestürzten Radfahrer fest. Sie wiesen Alkoholisierungen zwischen einem und 1,5 Promille auf, waren nicht mehr fahrtüchtig und zeigten entsprechende Ausfallerscheinungen.

Auch ihnen wurden Blutproben entnommen, die Einleitung von Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet und die Weiterfahrt mit ihren Fahrzeugen untersagt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell