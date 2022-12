Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 14-Jähriger bei Unfall auf Schulweg verletzt: Polizei erbittet Hinweise auf weißen Transporter mit Anhänger

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Ein 14-jähriger Junge aus Kassel ist am heutigen Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf seinem Schulweg in der Heinrich-Plett-Straße verletzt worden. Er war offenbar beim Überqueren der Straße gegen einen Anhänger gestoßen, der von einem weißen Transporter gezogen wurde. Der Schüler wurde mit Kopfverletzungen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Verletzungen des 14-Jährigen aber nicht schwerwiegender sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den weißen Transporter mit Anhänger geben können, der nach der Kollision weitergefahren war. Derzeit ist unklar, ob der unbekannte Fahrer den Unfall überhaupt bemerkt hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Steife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der Unfall in Höhe des Parkhauses an der Universität um 8:05 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 14-Jährige die Heinrich-Plett-Straße in Richtung der Schule hinter dem in Richtung Korbacher Straße fahrenden Transporter überqueren. Zeugenangaben zufolge soll der Schüler den Anhänger hinter dem Transporter nicht gesehen haben, sodass er auf die Straße trat und von dem Anhänger erfasst wurde. Es soll sich um ein weißes Fahrzeug ähnlich einem Mercedes Sprinter gehandelt haben. Zu dem Anhänger oder dem Fahrer liegen bislang keine Informationen vor.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

