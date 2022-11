Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 45-jähriger Lkw-Fahrer bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Auf dem Gelände einer Logistikfirma in Lohfelden ist am heutigen Mittwochmorgen gegen 10:10 Uhr ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen tödlich verletzt worden. Wie die am Unfallort in der Rudolf-Diesel-Straße eingesetzten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, hatte der 45-Jährige einen Sattelanhänger an eine Sattelzugmaschine angekuppelt. Anschließend stieg er aus, um die Druckluftschläuche zwischen Zugmaschine und Auflieger miteinander zu verbinden. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Sattelzug dabei auf dem leicht abschüssigen Gelände ins Rollen. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet der Fahrer in der Folge zwischen den Auflieger des rollenden Sattelzugs und einen daneben abgestellten Sattelanhänger. Die dabei erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass für den 45-Jährigen jede Hilfe zu spät kam und er noch am Unfallort daran verstarb. Bei den bisherigen Ermittlungen haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Ob der Sattelzug möglicherweise wegen einer nicht betätigten Handbremse ins Rollen geriet, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zur Klärung der Umstände dieses Arbeitsunfalls wurde, wie in solchen Fällen üblich, auch das Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik beim Regierungspräsidium Kassel eingeschaltet. Auch ein Kfz-Sachverständiger ist in die Ermittlungen miteingebunden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell