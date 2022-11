Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann bei Straßenraub in Schillerstraße verletzt: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zu einem Straßenraub auf einen am Rollator gehenden Mann kam es am gestrigen Abend in der Kasseler Schillerstraße. Zwei unbekannte Täter hatten das 56-jährige Opfer durch Faustschläge ins Gesicht verletzt, ihm das Handy aus der Hand gerissen und eine Tüte Chips aus dem Korb des Gehwagens gestohlen, bevor sie die Flucht ergriffen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können.

Wie das Opfer aus Kassel gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes angab, hatte sich die Tat in der Schillerstraße, nahe der Sickingenstraße, gegen 22:05 Uhr ereignet. Er war zu dieser Zeit zu Fuß mit seinem Rollator unterwegs, als er völlig unvermittelt und wortlos von den beiden Unbekannten angegriffen wurde. Nachdem sie dem Mann mehrfach mit Fäusten ins Gesicht geschlagen hatten, stürzte er vor Schmerzen schreiend zu Boden, während die Täter mit ihrer Beute in Richtung Hoffmann-von-Fallersleben-Straße davonliefen. Der 56-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, die vor Ort von Rettungskräften versorgt wurden. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern führte nicht mehr zum Erfolg. Aufgrund der Dunkelheit konnte das Opfer nur erkennen, dass es sich um zwei 1,80 bis 1,85 Meter große und schlanke Männer mit dunkler Bekleidung gehandelt hatte, von denen einer eine dunkle Wollmütze trug.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

