POL-PDPS: Drogenbeeinflusster Fahrzeugführer

Pirmasens, Bergstraße (ots) - In der Nacht vom 04.08. auf den 05.08.2022 wurden in der Bergstraße, in Höhe der Hausnummer 17, in Pirmasens, zwei Reifen eines dunkelblauen Opel Meriva mittels eines Messers zerstochen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirma-sens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps Kontaktdaten ...

mehr