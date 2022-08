Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf ALDI-Parkplatz

Pirmasens, Zweibrücker Straße (ots)

Am Freitag, den 05.08.2022, gegen 16:05 Uhr, wurde ein weißes Ford Focus auf dem Parkplatz des ALDI-Einkaufsmarktes in der Zweibrücker Straße in Pirmasens beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Pkw handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen weißen Pkw.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirma-sens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell