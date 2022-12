Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen weißen 4er BMW in Ahnatal: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Freitag am Kammerberg in Ahnatal einen weißen BMW 435i Gran Coupe im Wert von ca. 30.000 Euro gestohlen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera hatte sich der Diebstahl in der Straße "Am Dornbusch" gegen 1:10 Uhr ereignet. Wie genau die Täter vorgingen, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Diebstahl des etwa sieben Jahre alten BMW war heute Morgen, gegen 5:10 Uhr, vom Besitzers des Fahrzeugs festgestellt worden. Die sofort nach seiner Mitteilung durch die Polizei eingeleitete europaweite Fahndung nach dem gestohlenen Pkw führte bislang nicht zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht am Kammerberg in Ahnatal verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell