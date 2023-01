Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kradfahrer

Steinheim (ots)

Am Freitag, den 30.12.2022, um 14:28 Uhr, kam es in Steinheim in der Straße Steinwarts Feld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Der 16- jährige Kradfahrer aus Steinheim missachtete in dem Wohngebiet die Vorfahrt des von rechts kommenden 34-jährigen VW- Fahrers aus Steinheim. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus Höxter gebracht, welches er aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3000,- Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell