POL-HX: Sachbeschädigung an Auto in Nieheimer Gewerbegebiet

Kreis Höxter (ots) - Verkehrsunfälle werden auch an den Feiertagen verursacht, weil Kraftfahrer unaufmerksam sind, andere übersehen oder einfach zu schnell unterwegs sind. Im Kreis Höxter musste die Polizei an den Weihnachtstagen 19 Verkehrsunfälle aufnehmen, bei vier dieser Unfälle wurden insgesamt sieben Menschen verletzt. Deshalb führt die Polizei auch an ...

