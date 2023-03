Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Dudenhofen (ots)

Am 15.03.2023 zwischen 8 Uhr und 11 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Waldstraße auf und entwendeten Schmuck im Wert von ca. 3.500 Euro. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Der Einbruch wurde der Polizei erst am Folgetag bekannt.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder PKW im Umfeld der Waldstraße / in der verlängerten Schillerstraße / am Feldrand beobachtet? Die Polizei Speyer bittet Zeugen um Meldung an: 06232/137-0 (Telefon) oder pispeyer@polizei.rlp.de (E-Mail).

