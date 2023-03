Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - unbekanntes Kind verursacht Unfall und wird verletzt, Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Am 16.03.2023 gegen 07:55 Uhr befuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer die Heiligensteiner Straße in Fahrtrichtung Viehtriftstraße. Auf Höhe der Hausnummer 27 fuhr ein etwa 8-jähriger Junge mit seinem Tretrotter auf die Fahrbahn und zwang den 59-Jährigen zu einer Vollbremsung. Dem 59-Jährigen gelang es trotzdem nicht mehr, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Infolgedessen klagte das Kind über Schmerzen im linken Knie und am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Eine weibliche Bezugsperson holte das Kind noch vor Eintreffen der Polizei ab. Die Bezugsperson gab am Unfallort an, die Mutter des Jungen zu verständigen. Da die Unfallbeteiligten bzw. die Bezugsperson keinen Datenaustausch durchführten, sind die Personalien des Kindes sowie seiner Bezugsperson unbekannt.

Wer hat die Unfallsituation oder das Geschehen danach beobachtet oder kann sonstige Hinweise zur Identifizierung der Abholerin oder des Kindes geben? Die Polizei Speyer bittet Zeugen um Meldung an: 06232/137-0 (Telefon) oder pispeyer@polizei.rlp.de (E-Mail).

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell