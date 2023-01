POL-KB: Frankenau: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Korbach (ots) - Unbekannte Täter haben es am vergangenen Wochenende auf zwei Schulen in der Gemeinde Vöhl abgesehen. Bei einem Einbruchsversuch in die Ederseeschule in Herzhausen richten die Einbrecher zwar einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an, schaffen es aber nicht, ein Fenster aufzuhebeln. Ein Fenster der Henkelschule in Vöhl hingegen hielt dem ...

mehr