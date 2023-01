Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg (Eder): Sachbeschädigung an mehreren Autos - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei geparkte Autos auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Röddenauerstraße in Frankenberg beschädigt. Die Randalierer haben gegen die Fahrzeuge getreten und dabei einen Sachschaden von insgesamt etwa 900 Euro verursacht. Vermutlich im gleichen Tatzeitraum sind zwei Reifen eines geparkten Autos in der Gnadengasse in Frankenberg mit einem unbekannten Werkzeug so stark beschädigt worden, dass diese die Luft komplett verloren. Der hier entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Frankenberg Tel.: 06451-72030 oder an jede andere Polizeidienststelle.

