Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen: Einbrüche in Hotel und Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in Bad Wildungen in ein Hotel in der Richard-Kirchner-Straße und in eine Gaststätte in der Brunnenallee eingebrochen. Die Einbrecher sind in beiden Fällen über ein Seitenfenster in die Gebäude eingestiegen und haben nach Bargeld und anderen Wertgegenständen gesucht. In einem Fall nahmen die Täter zwei Registrierkassen mit. Beide Kassen konnten durch Polizeibeamte in Tatortnähe gefunden werden. Die Kassen sind aufgebrochen und leergeräumt worden. Bei den Einbrüchen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 800 Euro. Die Täter haben einen dreistelligen Betrag Bargeld erbeutet.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen Tel.: 05621-70900 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeihauptkommissar

