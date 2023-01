Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Reinhardshausen: Zigarettenautomat ausgeräumt - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen um 2 Uhr einen Zigarettenautomaten in Reinhardshausen im Schwanenweg aufgebrochen und mehrere Zigarettenschachteln im Gesamtwert von 2000 Euro gestohlen. Der Sachschaden an dem Automaten beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen Tel.: 05621-70900 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell