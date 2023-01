Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen: Reifen platt gestochen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (30.-31.12.) in Bad Arolsen in der Straße Auf der Heide ein geparktes Auto beschädigt. Ein Reifen des Autos ist mit einem unbekannten Werkzeug so stark beschädigt worden, dass dieser die komplette Luft verloren hat. Die Beschädigungen deuten auf eine mutwillige Zerstörung hin.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Bad Arolsen Tel.: 05691-97990 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell