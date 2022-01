Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versammlung in der Innenstadt

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 19. Januar, wurde in der Hammer Innenstadt eine angezeigte Versammlung in Form eines Aufzuges durchgeführt. Thema der Versammlung war die Kritik an den Corona-Maßnahmen. Der Aufzug startete nach Redebeiträgen gegen 18.25 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz.

Die Teilnehmer bewegten sich von der Martin-Luther-Straße über die Königstraße, Ostenallee, Hesslerstraße, den Caldenhofer Weg und die Sedanstraße zurück zum Martin-Luther-Platz.

Aufgrund einer Standkundgebung stoppte der Aufzug für etwa 10 Minuten auf der Königstraße, Ecke Gutenbergstraße.

In der Spitze beteiligten sich an der Versammlung 480 Personen.

Die Polizei Hamm wirkte kommunikativ auf die Teilnehmer ein und wies sie mit Lautsprecherdurchsagen auf die Maskenpflicht hin. Diese ist in der aktuell seit dem 13. Januar 2022 gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen für Versammlungen vorgeschrieben. Der damit verbundenen Aufforderung kamen einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch nicht nach.

Die Polizei und der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Hamm stellten daraufhin die Personalien mehrerer Versammlungsteilnehmer fest, die gegen die Maskenpflicht verstoßen hatten. Die Einsatzkräfte leiteten daher 23 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, zudem wurden 11 Versammlungsausschlüsse gegenüber unkooperativen Teilnehmern ausgesprochen.

Die Versammlung wurde um 20 Uhr beendet. Während des friedlichen Aufzuges kam es aufgrund kurzfristiger Sperrungen zu Verkehrsstörungen.(hei)

