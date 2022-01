Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelmarkt - Täter festgenommen

Hamm-Werries (ots)

Am Mittwoch, 19. Januar, gegen 16 Uhr, entwendete ein 27-jähriger Mann aus Hamm eine Flasche Schnaps aus einem Lebensmittelmarkt an der Ostwennemarstraße. Nach Passieren des Kassenbereiches wurde er vom Ladendetektiv unmittelbar vor dem Markt angesprochen und festgehalten. Der Dieb riss sich los und versuchte, den Detektiv zu schlagen. Dies konnte unterbunden werden. Der Täter wurde unter Mithilfe weiterer Mitarbeiter in das Geschäft zurückbegleitet und dort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Durchsuchung des Mannes förderte neben weiterem Diebesgut aus einem weiteren Geschäft auch Betäubungsmittel, Reizgas und ein Klappmesser zutage. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell