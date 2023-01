Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf (Eder) - Somplar: Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag auf Montag (31.12.-02.01.) im Allendorfer Ortsteil Somplar in der Straße Am Kamp in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus anschließend nach Schmuck. Der Sachschaden an der Terrassentür beläuft sich auf etwa 100 Euro. Der Wert des gestohlenen Schmucks ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu beziffern.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Frankenberg Tel.: 06451 72030 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell