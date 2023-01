Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Einbruch in Ladengeschäft

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch um kurz vor 01:00 Uhr in ein Ladengeschäft im Vogelsangweg in Weissach ein. Über eine Terrassentüre, die die Täter mutmaßlich aufhebelten, gelangten sie in die Räumlichkeiten des Ladens. Hier erbeuteten sie das Wechselgeld aus einer Kasse in dreistelliger Höhe. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen, die den Vorfall aus der Ferne beobachten konnten, verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifenwagenbesatzungen, die auch von einem Polizeihubschrauber unterstützt wurden, erbrachte keine weiteren Hinweise auf die Täter. Einer der Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt, von schlanker Figur und dunkel gekleidet gewesen sein. Am Ladengeschäft entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

