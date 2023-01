Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mehrere Fahrzeuge in der Keplerstraße zerkratzt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Zeuge wurde am frühen Mittwochmorgen gegen 00:00 Uhr in der Keplerstraße in Bissingen auf einen bislang unbekannten Mann aufmerksam, der mehrere dort geparkte Fahrzeuge über die komplette rechte Fahrzeugseite hinweg zerkratzte. Nachdem der Mann durch den Zeugen aus der Ferne angesprochen wurde, ergriff er die Flucht in Richtung Zeppelinstraße. Der Täter wurde auf etwa 17 Jahre geschätzt, soll schlank gewesen sein, dunkle Kleidung und eine Mütze getragen sowie einen Rucksack mit sich geführt haben. Derzeit wird von einem entstandenen Sachschaden von rund 12.000 Euro ausgegangen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte, sich unter der Tel. 07142 405-0, zu melden.

