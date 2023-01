POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Oscar-Walcker-Straße

Ludwigsburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:50 Uhr soll es im Bereich der Schulbrunnengasse und der Straße "Auf der Mauer" in Bietigheim zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 48-jährigen Fußgängerin gekommen sein. Ein bislang unbekannter Mann soll zügig an der Frau vorbeigelaufen sein und ihr hierbei von hinten zwischen die Beine und in den ...

mehr