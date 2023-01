POL-LB: Holzgerlingen: Schulzentrum mit Graffiti besprüht

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag 12:00 Uhr und Sonntag 15:00 Uhr in ein Gebäude in der Körnerstraße in Ludwigsburg ein. Auf bislang noch unbekannte Weiße drangen die Täter in die Räumlichkeiten des Unternehmens ein. Im weiteren Verlauf brachen die Täter einen vorgefundenen Tresor auf und entwendeten daraus Bargeld. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, hat die ...

mehr