Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Ventile beschädigt

Haselünne (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Haselünne am Holzbaumweg an einem Mercedes Vito die Ventile von bislang unbekannten Tätern stark beschädigt, sodass beide Reifen an der Hinterachse entlüftet wurden. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne, Tel.: 05961/958700, in Verbindung zu setzen.

