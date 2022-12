POL-HSK: Neue WhatsApp Masche und falsche Polizisten in Marsberg

Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren in Sundern Einbrecher unterwegs. So versuchten die unbekannten Täter am Donnerstag gegen 02:50 Uhr in einen Blumenladen in der Straße "Am Halmer" in Allendorf zu gelangen. Durch laute Geräusche wurde der Inhaber des Ladens geweckt. Der konnte an der Eingangstür des Blumenladens drei Männer feststellen, die sich in einer fremden Sprache unterhielten. Als die Täter den Zeugen entdeckten, ...

