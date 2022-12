Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Sundern

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren in Sundern Einbrecher unterwegs. So versuchten die unbekannten Täter am Donnerstag gegen 02:50 Uhr in einen Blumenladen in der Straße "Am Halmer" in Allendorf zu gelangen. Durch laute Geräusche wurde der Inhaber des Ladens geweckt. Der konnte an der Eingangstür des Blumenladens drei Männer feststellen, die sich in einer fremden Sprache unterhielten. Als die Täter den Zeugen entdeckten, liefen sie zu einem geparkten Kleinwagen und fuhren ohne Licht weg. Der Geschädigte vermutet, dass es sich um ein silbernes Fahrzeug gehandelt hat. Im Kindergarten in derselben Straße hatten die Täter Erfolg. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster des Pfarramtes und gelangten so in das Gebäude. Vom Pfarramt gingen sie in die im selben Haus gelegenen Räumlichkeiten des Kindergartens und durchsuchten dort die Räume nach Wertgegenständen. Sie stahlen verschiedene technische Gegenstände und verließen mit ihrer Beute den Kindergarten. In Sundern-Hagen waren die Täter in einem Kindergarten in der Straße "Brückenplatz" ebenfalls erfolgreich. Sie drangen auch hier durch ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten diverse technische Geräte. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell