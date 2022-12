POL-HSK: Auto mit Unfallschaden angehalten - Polizei sucht Unfallort

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg Am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 11:00 Uhr und 18:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Haus in der Berbke einzubrechen. Die Einbrecher konnten jedoch nicht in das Haus eindringen und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Der Hausbesitzer bemerkte nach seiner Rückkehr Hebelmarken an seiner Haustür und verständigte die Polizei. Zwischen Montag, 16:00 Uhr und Dienstag, 10:00 Uhr wurde versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der ...

mehr