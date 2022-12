Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei E-Bikes gestohlen

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Gestern zwischen 15:40 Uhr und 17:10 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Hüsten ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Das Fahrrad war mit einem Schloss am Fahrradständer vor einem Fitness-Studio befestigt. Die unbekannten Täter durchtrennten das Schloss und stahlen das E-Bike. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Stevens. Es hat einen anthrazitfarbenen Rahmen. Auf dem Rahmen befindet sich der schwarze Schriftzug "Stevens". Auffällig ist der am Fahrrad fest montierte Scheinwerfer mit Fernlicht-Funktion. Ebenfalls gestern zwischen 17:30 Uhr und 17:55 Uhr wurde vor einem Weinhandel in der Apothekerstraße ein Pedelec entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss an einem Fahrradständer befestigt. In den relativ kurzen Tatzeitraum knackten die unbekannten Täter das Schloss und entwendeten das Pedelec der Marke CUBE, Typ "Stereo Hybrid 120". Das Fahrrad hat einen "baby-blauen" Rahmen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

