POL-HSK: Fahrer nach Unfall gesucht

Hochsauerlandkreis (ots) - Winterberg Im Zeitraum vom 04.12.2022 bis gestern, 16:30 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in Winterberg in der Ursulinenstraße eingebrochen. Das Haus wird zurzeit als Ferienhaus genutzt. Unbekannte Täter brachen die Haustür auf und gelangten so in das Haus. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

