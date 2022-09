Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher ertappt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Sonntag (18.09.2022) von einem 26 Jahre alten Zeugen dabei ertappt worden, wie er offenbar in ein Geschäft an der Friedenstraße einbrechen wollte. Der Zeuge beobachtete gegen 15.00 Uhr, wie der Unbekannte über das Hoftor kletterte und das Schloss des Tores von innen zerstörte, um das Tor zu öffnen. Nachdem er ihn angesprochen hatte, ging der Einbrecher in Richtung Kernerplatz davon. Ob er etwas erbeutet hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 26-Jährige beschrieb den Mann als etwa 30 bis 35 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte eine schmale Statur, schwarze Haare und trug eine schwarze Jogginghose und eine dunkle Trainingsjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

