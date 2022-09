POL-S: Polizei kontrolliert Fahrer von E-Scootern und Fahrrädern

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Eine 86 Jahre alte Frau ist am Samstagabend (17.09.2022) in ihrer Wohnung an der König-Karl-Straße tot aufgefunden worden. Der Sohn verständigte die Polizei, nachdem er seine 86-jährige Mutter gegen 21.30 Uhr in der Wohnung leblos vorgefunden hatte. Ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Erste Untersuchungen vor Ort ergaben, ...

mehr