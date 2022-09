Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt Bei Verkehrskontrolle Rauschgift aufgefunden

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (17.09.2022) einen 32-jährigen Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 17.40 Uhr in der Benzstraße auf einem E-Scooter angehalten. Während der Kontrolle wurden mehrere Röhrchen mit Kokain aufgefunden. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurde weiteres Beweismittel aufgefunden, welche auf einen Rauschgifthandel hindeuteten. Da der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung bestand wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der deutsche Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell