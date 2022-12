POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Autofahrer

Hochsauerlandkreis (ots) - Eslohe Heute Morgen um 03:00 Uhr brachen unbekannte Täter in die Filiale einer Bank in der Hauptstraße in Eslohe ein. In der Bank brachen sie einen Münzautomaten auf und entwendeten den Inhalt. Nach der Tat konnten sie unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

