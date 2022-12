Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brände in Bruchhausen und Hüsten

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Gestern zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr fing ein Holzstapel in Bruchhausen aus noch ungeklärter Ursache Feuer. Das Holz war in einem Waldstück an einem befestigten Forstweg, in der Verlängerung der Straße "Echenkamp", aufgestapelt. Nach Angaben der Feuerwehr hat der Stapel an mehreren Stellen gebrannt. Eine Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Feuerwehr löschte den Holzstapel und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ebenfalls gestern gegen 22:30 Uhr wurde ein Feuer in einem leerstehenden Wohnhaus am Solepark in Hüsten festgestellt. Das Haus ist seit längerem nicht mehr bewohnt und als baufällig zu bezeichnen. Zeugen hatten kurz vor dem Brand eine männliche Person gesehen, die aus Richtung Kaufland in Richtung des Hauses gegangen war. Kurze Zeit später sei die Person dann zurückgekommen. Da auch in diesem Fall eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist, könnte diese unbekannte Person mit dem Brand in Zusammenhang stehen. Die Person wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: Sie soll eine dunkle Mütze und eine dunkle Hose getragen haben. Weiter hatte sie eine dunkelblaue Jacke an und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Der oder die Unbekannte soll einen schwankenden Gang gehabt haben, so als sei sie betrunken gewesen. Hinweise richten Sie bitte in beiden Fällen an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell