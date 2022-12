Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg

Unbekannte Täter versuchten gestern in ein Wohnhaus in Elkeringhausen, "Auf der Platte", einzubrechen. Zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr versuchten die Einbrecher die Haustür zur Erdgeschosswohnung aufzubrechen. Dieses misslang jedoch. Wahrscheinlich wurden die Täter durch das Bellen des in der Wohnung befindlichen Hundes gestört. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell