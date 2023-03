Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl aus Tiefgarage

Limburgerhof (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:50 Uhr, bemerkte ein Bewohner in der Von-Denis-Straße von seinem Balkon aus, wie ein Unbekannter sein Fahrrad, welches abgeschlossen in der Tiefgarage stand, über den Gartenzaun hob und mit diesem flüchtete. Der Eigentümer rief dem Dieb noch erfolglos hinterher. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Trekking Bike (Pedelec) der Marke KTM im Wert von etwa 4.000 Euro. Das aufgebrochene Schloss konnte in der Tiefgarage festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrraddieb geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

