Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ruhestörung und verhinderte Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am 16.03.2023 gegen 23:20 Uhr saßen zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren in einem Transporter in der Fritz-Ober-Straße und hörten laut Musik. Die von ruhebedürftigen Anwohnern hinzugerufene Polizeistreife stellte die beiden Männer fest. Da diese jeweils eine Flasche Bier in den Händen hielten und von ihnen starker Alkoholgeruch ausging, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Der Test ergab bei dem 32-Jährigen einen Wert von 1,9 Promille und bei dem 34-Jährigen einen Wert von 3,01 Promille. Die Beamten stellten die Musik im Interesse der Anwohner ab und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Anzeichen für eine zurückliegende tatsächliche Trunkenheitsfahrt stellten die Beamten jedoch nicht fest. Da die Männer die Nachtruhe störten, setzt die Polizei das Ordnungsamt in Kenntnis.

