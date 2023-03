Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 14.03.2023, im Zeitraum von 14:20 Uhr bis 14:35 Uhr, parkte die Geschädigte ihren schwarzen Peugeot 208 auf einem Parkplatz eines großen Einkaufscenters in der Wormser Straße 109 in Frankenthal, unmittelbar vor den dortigen DHL-Packstationen. Bei ihrer Rückkehr zu ihrem Peugeot bemerkte sie eine frische Beschädigung an der Fahrertür. Zum Abstellzeitpunkt ihres Fahrzeuges stand ein blauer Kleinwagen, älteren Baujahres mit einem "Rollstuhlfahrersymbol" an der Heckscheibe, unmittelbar in der benachbarten Parklücke. Weitere Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalles.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und sieht gemäß § 142 des Strafgesetzbuches eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vor. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Fahrzeug treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie sich das Kennzeichen oder fertigen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell