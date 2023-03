Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankenthal (ots)

Am 13.03.23, gegen 17:10 Uhr, wurde in der Straße "Am Kanal" in Frankenthal eine Frau von einem Mann fußläufig verfolgt, der sich ihr gegenüber aggressiv verhielt und mehrfach versuchte, die Frau festzuhalten. Durch die entsandten Funkstreifen wurden die beteiligten Personen hinsichtlich der Ursprungsmitteilung einer Personenkontrolle unterzogen. Die beiden Beteiligten, die aufgrund unbekannter Hintergründe in einen Beziehungsstreit geraten waren, verhielten sich unmittelbar hochaggressiv und bäumten sich gegenüber den Polizeibeamten auf, woraufhin diese gefesselt wurden. Im Rahmen der Fesselung leistete die augenscheinlich alkoholisierte Frau Widerstand gegen die Polizeibeamten, in dem sie mit ihren Füßen nach den Polizeibeamten trat, sie im weiteren Verlauf versuchte, einer Polizeibeamtin einen Kopfstoß zu geben und zudem um sich spuckte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die vor Ort eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

