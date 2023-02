Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jagdwilderei auf Rehwild

Neuhofen (ots)

Der zuständige Jagdpächter meldet, dass am Freitag, den 10.02.2023, zwischen 06:00 Uhr und 17:00 Uhr, im Unterwald, Bereich Ringstraße, in Neuhofen, gewildert wurde. Nach Rücksprache mit den angrenzenden Jagdpächtern hatte von diesen niemand im Revier des Mitteilers gejagt. Bislang unbekannte Täterschaft erlegte das Reh mittels Durchschuss. Es wurde eine Strafanzeige wegen Jagdwilderei aufgenommen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.

