Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl sowie Taschendiebstahl in Supermärkten

Böhl-Iggelheim und Mutterstadt (ots)

Am Freitag, den 10.02.2023, zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, kam es zu zwei Diebstählen in Supermärkten durch bis dato unbekannte Täterschaft. In einem Fall wurde der Geldbeutel aus der Tasche, welche sich für wenige Minuten unbeaufsichtigt im Einkaufswagen befand, des 68-jährigen Geschädigten entwendet. In einem weiteren Fall wurde der Geldbeutel aus der Jackentasche der 72-jährigen Geschädigten entwendet. Es wurden Videoaufzeichnungen gesichert. Die Ermittlungen dauern an. Es ergeht ein Hinweis der Polizei an alle Bürgerinnen und Bürger ihre Wertsachen beim Einkaufen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell