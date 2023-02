Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am Freitag, den 10.02.2023 gegen 11:30 Uhr meldete eine 31-jährige Frau, dass eine männliche Person in der Conrad-Hist-Straße in Speyer am Kofferraum eines PKW's stehen würde und sichtlich alkoholisiert sei. Der Mann sei an der Fahrerseite eingestiegen und machte den Eindruck gleich losfahren zu wollen. Kurz darauf trafen die Beamten ein und konnten den Fahrzeughalter einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die Beamten konnten bei dem 71-Jährigen starken Atemalkoholgeruch feststellen. Zudem wurde eine leere Schnapsflasche im Kofferraum aufgefunden. Die Weiterfahrt konnte durch die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels verhindert werden.

