Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Otterstadt (ots)

Am 09.02.2023 stellte eine 70-Jährige Dame aus der Karpfenstraße mehrere Hebelmarken an einem Fenster im Erdgeschoss fest. Nach augenscheinlich mehreren untauglichen Versuchen schaffte es die unbekannten Täter nicht in das Wohnhaus zu gelangen und ließen ab. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Einen genauen Tatzeitraum konnte sie nicht eingrenzen. Wer hat im Bereich Karpfenstraße in letzter Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell