Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Gefährliche Körperverletzung durch Messerstich

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 09.02.2023, gegen 17.50 Uhr, wurde durch Zeugen eine verletzte Person in der Haardtstraße gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte konnte vor Ort festgestellt werden, dass es sich dabei um einen 33-jährigen Mann aus Maxdorf handelt, welcher eine stark blutende Stichwunde im Bauchbereich aufwies. Nach ersten Angaben des Mannes wurde er auf dem Feldweg zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim von einem ihm unbekannten Mann von hinten angegriffen, weshalb er zu diesem keine Angaben machen konnte. Aufgrund dessen wurde in diesem Bereich mit weiteren Kräften nach dem Täter gefahndet. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und dort ärztlich versorgt, Lebensgefahr besteht nach Auskunft der Ärzte nicht. Der Täter konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

