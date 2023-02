POL-PDLU: Einbruch in Geschäft

Mutterstadt (ots) - Weil eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Mutterstadt die Vorfahrt eines 37-jährigen aus der Südpfalz missachtete, kam es am Mittwochabend in der Lessingstraße zu einem Verkehrsunfall. Durch den Unfall wurde der 37-jährige im Rückenbereich leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 - 495-4210 (oder ...

mehr