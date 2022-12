Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221209.7 Kellinghusen: Mann beim Einkauf bestohlen

Kellinghusen (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter den Kunden eines Supermarktes in Kellinghusen bestohlen. Der Dieb erbeutete einiges an Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 16.50 Uhr hielt sich der Kellinghusener in dem Aldi-Markt in der Straße An der Stör auf. Sein Portemonnaie verwahrte der 74-Jährige während des Shoppens in seiner Jackentasche. An der Kasse stellte er dann fest, dass seine Geldbörse samt 165 Euro weg war. Eine intensive Suche nach dem verschwundenen Eigentum verlief negativ. Verdächtige Personen waren dem Mann beim Einkauf nicht aufgefallen.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 wenden.

Merle Neufeld

