Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221209.6 Horst: WhatsApp-Betrüger wieder erfolgreich

Horst (ots)

Leider reißt die Betrugs-Masche per WhatsApp nicht ab und immer wieder finden die Täter Opfer, die ihrer unwahren Geschichte Glauben schenken. So überwies eine Frau aus Horst mehrere tausend Euro auf ein Konto, weil sie glaubte, für ihren Sohn zu handeln.

Am Mittwoch erhielt die Dame am Nachmittag eine Nachricht auf ihr Handy, angeblich von ihrem Sohn. Der Versender der Message teilte mit, dass sein Smartphone defekt sei und er so zwei dringend fällige Überweisungen nicht tätigen könne. Die 62-Jährige erklärte sich daraufhin bereit, die zwei Echtzeitüberweisungen vorzunehmen und transferierte mehr als 4.000 Euro per Online-Banking. Erst als ihr Chat-Partner sie um eine dritte Überweisung bat, schöpfte die Geschädigte Verdacht. Sie nahm Kontakt zu ihrem Sohn auf, der angab, keine Probleme mit seinem Smartphone zu haben.

Die Anzeigende setzte sich mit ihrer Bank und der Polizei in Verbindung. Ob sie ihre Gelder zurückerhält, ist noch unklar.

Merle neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell